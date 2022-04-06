Укрепления рубля ожидают 44% россиян

6 апр. 10:46

Дальнейшего укрепления рубля к доллару и евро ждут 44% россиян, показало исследование банка "Хоум Кредит", пишет РИА Новости.

"Большинство респондентов (44%) ожидает продолжения укрепления национальной валюты к доллару США и евро", - сообщили аналитики. Ослабление рубля кажется более вероятным 21% опрошенных, еще 12% считают, что существенных изменений в позициях рубля к иностранным валютам не произойдет.

В рубль больше верят мужчины - 47% ждут подъема курса рубля, среди женщин так настроен 41% респонденток.