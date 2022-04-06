"Известия": россияне жалуются на неверные ценники в магазинах

6 апр. 10:39

Роспотребнадзор в период с 14 по 25 марта получил более тысячи жалоб от россиян относительно разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что оказывается на кассе.

Как пишут "Известия", ряд ритейлеров вывешивает в розничных точках информацию для покупателей о том, что указанные на витрине цены могут различаться с актуальными. Точную стоимость предлагается уточнить у продавца.

В публикации отмечается, что несоответствие действительной стоимости товара с той, что указана на ценнике – это административное правонарушение.