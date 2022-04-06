Минтруда: россияне стали богаче, но…

6 апр. 10:26

Уровень бедности в России существенно снизился, но в нынешней ситуации важно поддержать семьи с критически низкими доходами, - заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"По итогам 2021 года у нас уровень бедности достаточно существенно снизился, он составлял 11%, но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая, вы уже верно отмечали и достаточно значительный рост цен, и проблемы, которые могут возникать в сфере занятости, поэтому сейчас очень важно поддержать семьи вот с этими критически низкими доходами", - рассказала она, передает РИА Новости.

При расчетах под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума, но среди граждан с такими доходами очень высока доля граждан с детьми, поэтому в первоочередном порядке помощь направляется тем, кто находится в такой трудной жизненной ситуации, - пояснила Баталина.