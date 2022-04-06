Семья едва не погибла от угарного газа на Ставрополье

В Ставропольском крае четыре человека, в том числе несовершеннолетний, получили отравление угарным газом, информирует пресс-службы краевой прокуратуры. Пострадавшие доставлены вв больницу.
"Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи из четырех человек, среди которых несовершеннолетний", - сообщают правоохранители.
Установлено, что в одном из частных домов в селе Гражданском произошла утечка газа, вследствие чего едва не произошла трагедия.
По факту ведется процессуальная проверка. Дело находится на контроле прокуратуры.