Семья едва не погибла от угарного газа на Ставрополье

6 апр. 10:20

В Ставропольском крае четыре человека, в том числе несовершеннолетний, получили отравление угарным газом, информирует пресс-службы краевой прокуратуры. Пострадавшие доставлены вв больницу.

"Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи из четырех человек, среди которых несовершеннолетний", - сообщают правоохранители.

Установлено, что в одном из частных домов в селе Гражданском произошла утечка газа, вследствие чего едва не произошла трагедия.

По факту ведется процессуальная проверка. Дело находится на контроле прокуратуры.