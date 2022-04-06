В Госдуме считают, что майские праздники нужно сделать непрерывными

6 апр. 10:17

Продлить майские праздники в этом году до 10 дней - с 1 по 10 мая предлагает вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков.

Напомним, выходными в России объявлены 1, 2, 3 мая и 7, 8, 9, 10 мая. Между праздниками три рабочих дня, которые "Новые люди" предлагают сделать также выходными.

"Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок... Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии "Новые люди" - в этом году сделать длинные майские праздники", - приводятся слова Даванкова на сайте фракции.

По мнению парламентария, длинные праздники лучше всего посвятить "тому, чтобы осенью у нас была еда". Он указал, что "борщевой набор" вырос в цене на 10-40%, дорожают и другие продукты.

Также граждане смогут больше времени провести с близкими, считает Даванков.

Реализовать продление майских праздников достаточно просто. "Мы такое уже видели в ковидный период. Это можно достаточно быстро реализовать. Но говорим только про этот год, потому что понимаем проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи. А сейчас их и так много", - признал он.

"Будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса. <…> Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники", - заключил парламентарий.