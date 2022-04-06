Кубанские депутаты помогут жителям Донбасса в восстановлении жилищ

6 апр. 10:09

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли решение ежемесячно перечислять свой однодневный заработок на поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик вплоть до окончания спецоперации РФ, - сообщает пресс-служба ЗСК.

Глава кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что, по данным официальных информационных источников, специальная военная операция проходит в плановом порядке, все больше городов и населенных пунктов Донбасса возвращаются к прежней жизни, поэтому необходимо восстанавливать утраченную инфраструктуру и объекты социальной сферы.

"В этой связи депутаты поддержали инициативу председателя ЗСК о ежемесячном перечислении своего однодневного заработка на эти цели вплоть до окончания спецоперации", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Добровольные пожертвования будут перечислять в благотворительный специализированный фонд, имеющий практический опыт оказания помощи, а он уже будет направлять поступившие средства по целевому назначению.