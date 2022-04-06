Около 60% мигрантов из Узбекистана не собираются покидать Россию

6 апр. 9:53

Замглавы Агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана Азизбек Юнусов сообщил, что в результате опроса порядка 60% граждан республики, работающих в настоящее время в России, не планируют возвращаться домой.

"Из 15 тыс опрошенных 24% сообщили, что работают и рассмотрят возможность возвращения, если потеряют работу, 36% ответили, что у них есть трудовой договор и они не думают возвращаться", - сказал Юнусов по итогам опроса, который был проведен анонимно среди находящихся в России мигрантов из республики, пишет "Интерфакс".

Он также отметил, что еще 15% опрошенных покинут Россию из-за потери работы, еще 25% планируют вернуться на родину из-за изменения курса рубля.

В агентстве добавили, что с начала текущего года Россию покинули 133 тыс трудовых мигрантов из Узбекистана, из которых 50 тыс – в марте.