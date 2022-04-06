Власти Ростова закрыли сомнительный цех мясопереработки

6 апр. 9:49

Ростовские власти приостановили работу цеха, который производил мясную продукцию в антисанитарных условиях и отправлял ее в школы и детские сады города, - рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Первоначально суд привлек владельца производства к административной ответственности за использование труда нелегальных мигрантов. По решению инстанции работу цеха нужно было прекратить на 14 суток, однако этого не произошло. В итоге судебный пристав опечатал помещение.

"При визуальном осмотре было установлено, что мясная продукция консервируется лицами, официально не трудоустроенными, без медицинских масок, без наличия санитарных книжек, в антисанитарных условиях, что является нарушением закона о правах потребителя и соблюдения норм по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения", - пояснили в ведомстве, передает "АиФ-Ростов".

Сейчас работой недобросовестных мясопереработчиков занимаются региональное управление Роспотребнадзора, который изъял всю продукцию для проверки, а также МВД региона.