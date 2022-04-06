Количество электросетевых компаний в Дагестане сократят в пять раз

6 апр. 9:44

В Дагестане число электросетевых организаций могут уменьшить с десяти до двух, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Отмечается, что для решения проблемы неэффективной эксплуатации сетевой инфраструктуры Минэнерго РФ намерена консолидировать электросети на базе крупных компаний. В этой связи федеральное министерство ужесточит критерии отнесения компаний к территориальным сетевым организациям.

Стоит подчеркнуть, что проект постановления находится в правительстве России. Принятие документа позволит до 2024 года сократить в стране количество ТСО из-за несоответствия новым требованиям.

"В Дагестане из десяти электросетевых организаций своего статуса могут лишиться восемь", - говорится в сообщении. Это означает, что управляющая сетью компания больше не сможет получать оплату за передачу электроэнергии.