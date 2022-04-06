Казахстан рвет контракты с фармацевтическими заводами Украины

6 апр. 9:40

Власти Казахстана решили расторгнуть договоры с фармацевтическими заводами Украины. Всего республика на Украине 26 препаратов.

Украинские лекарства составляют 1,6% от общего объема лекарственного обеспечения Казахстана.

"В начале года поставщики из Украины поставили нам от 40 до 70% от общего объема закупаемого у них лекарств. Сейчас заводы закрыты, и мы в одностороннем порядке расторгаем договоры и проводим на оставшиеся объемы конкурсы», - сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният во время пленарного заседания мажилиса.

Глава Минздрава добавила, что до 1 июля будут заключены новые контракты и обеспечены поставки препаратов от других поставщиков.