Юг России останется закрытым для полетов до 13 апреля

6 апр. 9:13

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части РФ до 13 апреля.

"До 13 апреля 2022 года 3:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - информирует в среду пресс-служба ведомства.

Российским авиакомпаниям рекомендовано использовать для перевозки пассажиров альтернативные маршруты, в том числе аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничение на полеты действует с 24 февраля.