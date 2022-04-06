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Юг России останется закрытым для полетов до 13 апреля

Юг России останется закрытым для полетов до 13 апреля

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части РФ до 13 апреля.

"До 13 апреля 2022 года 3:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - информирует в среду пресс-служба ведомства.

Российским авиакомпаниям рекомендовано использовать для перевозки пассажиров альтернативные маршруты, в том числе аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничение на полеты действует с 24 февраля.

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