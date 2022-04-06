Власти Дона готовы сотрудничать с Донбассом в энергетике и АПК

6 апр. 9:10

Ростовская область готова сотрудничать с республиками Донбасса в ряде сфер, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Перспективы развития сотрудничества очевидно существуют, у меня нет сомнений… Конечно, я бы выделил такие отрасли как энергетика, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, транспортная сфера", - рассказал он, передает РИА Новости.

Экономика республик Донбасса имеет большой потенциал. Не прекращается и культурное взаимодействие между Ростовской областью и Донбассом, - напомнил Голубев.