Сервис Yandex Go пришел в Бухару

6 апр. 8:38

Yandex Go заработал в Бухаре сегодня, благодаря ему поездки по городу станут доступнее.

Стоимость поездок начинается от 2500 сумов, поездка от аэропорта до "Бухара Арена" обойдется в 6300 сумов, от гостиницы Asia Bukhara до парка Улугбека - в 5300 сумов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать бесплатное приложение и указать в нем точку назначения. Сервис подберет водителя, который приедет быстрее всего.

"Недавно мы запустили сервис в Самарканде, а сегодня – в Бухаре. Yandex Go делает передвижение по городу удобнее: больше не нужно звонить в службы такси или ловить машину на улице. Сразу после заказа машины приложение показывает всю необходимую информацию, например, модель и номер автомобиля", – рассказал исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.

Точная цена поездки становится известной клиенту в момент заказа машины, в пути она не может измениться, даже если водитель отклонился от оптимального маршрута, например, из-за ремонта дороги.

Сервис Yandex Go запустился в Узбекистане в апреле 2018 года. Помимо Бухары, он присутствует в Ташкенте, Фергане, Маргилане, Намангане, Андижане и Самарканде.