Air India приостановила полеты и продажу билетов на рейсы в Россию

Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов между Индий (Дели) и Россией (Москва).
"Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными. По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме", - информирует посольство России в Индии.
В ведомстве добавили, что россияне могут добраться до Индии через Стамбул, Ташкент, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.
Причины приостановки авиасообщения перевозчик не комментирует.
Ранее авиакомпания выполняла рейсы в Россию дважды в неделю.