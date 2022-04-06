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Air India приостановила полеты и продажу билетов на рейсы в Россию

Air India приостановила полеты и продажу билетов на рейсы в Россию

Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов между Индий (Дели) и Россией (Москва).

"Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными. По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме", - информирует посольство России в Индии.

В ведомстве добавили, что россияне могут добраться до Индии через Стамбул, Ташкент, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.

Причины приостановки авиасообщения перевозчик не комментирует.

Ранее авиакомпания выполняла рейсы в Россию дважды в неделю.

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