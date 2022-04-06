В Центробанке России криптовалюты назвали финансовой пирамидой

6 апр. 8:13

В случае легализации оборота криптовалют граждане начнут активно инвестировать в высокоспекулятивный инструмент, который фактически является финансовой пирамидой, говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина в рамках пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в России.

"Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой", - отмечается в сообщении, пишет РИА Новости.

Также в ЦБ предупредили: криптовалюты активно используются в противоправной деятельности, "что создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Предостерегли россиян и от инвестиций в криптовалюты. "Инвестиции граждан в криптовалюты могут привести к выводу сбережений из реальной экономики, фондового рынка, банковской системы за периметр российского финансового сектора и, как следствие, к сокращению его возможностей по финансированию реального сектора, в первую очередь санкционных компаний, и снижению потенциала роста экономики, что впоследствии может создать проблемы на рынке труда и снизить доходы граждан", - отмечается в документе.