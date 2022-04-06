ВОЗ: заболеваемость коронавирусом снизилась на 16%

6 апр. 7:36

За минувшие семь дней в мире число случаев заражения сократилось на 16%, информирует в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В еженедельном бюллетене ВОЗ говорится, что "с 28 марта по 3 апреля число новых случаев COVID-19 снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей, а число смертей уменьшилось на 43%". За неделю инфицированы 10 351 818 человек, умерли 26 285 человек. Россия занимает второе место по зарегистрированным смертям.

Заболеваемость опустилась во всех регионах, сильнее всего в Африке (минус 19%), Европе (минус 16%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 16%). Смертность также снизилась во всех регионах, заметнее всего в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Америке (на 63%).

За неделю больше всего новых случаев заражения выявили в Республике Корея - 2 058 375, следом идут Германия (1 371 270), Франция (959 084), Вьетнам (796 725) и Италия (486 695).

Больше всего смертей за неделю произошло в США (4 435), России (2 357), Республике Корея (2 336), Германии (1 592).

"Учитывая нынешний высокий уровень передачи, по всей вероятности, появятся дальнейшие варианты [коронавируса], включая рекомбинантные", - считают в ВОЗ.

Ранее в СМИ сообщалось об обнаружении нового варианта вируса в Великобритании, вероятно он на 10% заразнее "стелс-омикрона" - самого заразного из всех известных ранее штаммов.