Под санкции Канады попали Потанин, Вексельберг, Шамалов и другие

6 апр. 7:21

Канада расширила санкционный список в отношении россиян, в него включены несколько крупных предпринимателей, а также замначальника Генштаба ВС России Игорь Костюков.

МИД Канады объявил о включении в черный список Владимира Потанина, Виктора Вексельберга, Кирилла Шамалова, Дмитрия и Галины Пумпянских, Вадима Мошковича, Леонида Михельсона и Александра Винокурова.

Кроме того, канадские санкции распространятся на заместителя начальника Генштаба ВС России Игоря Костюкова.

"В санкционный список добавлены белорусы - бизнесмены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин, Валентин Байко, а также заместители министра обороны Белоруссии Андрей Бурдыко, Сергей Симоненко и Андрей Жук", - говорится в релизе на сайте правительства Канады.

Санкции вступают в силу с момента опубликования сообщения.