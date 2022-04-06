Пограничники открыли огонь по контрабандистам на узбекско-киргизской границе

6 апр. 7:10

Два контрабандиста погибли в среду на узбекско-киргизском участке государственной границы, оружие против нарушителей применили сотрудники погранслужбы.

По предварительным данным, ЧП произошло в селе Дейрес Аксыйского района Джалал-Абадской области Киргизии. Несколько граждан республики попытались нелегально провезти груз на лошадях на территорию Узбекистана, сообщает Погранслужба Киргизии.

Узбекские пограничники потребовали у нарушителей, находящихся в 500 метрах от линии госграницы, остановиться. Контрабандисты не подчинились.

"В ходе задержания гражданских лиц завязалась потасовка. В целях сохранения своих жизней и здоровья пограничники Узбекистана применили оружие, в результате чего двое граждан получили огнестрельные ранения несовместимые с жизнью. Остальным нарушителям удалось скрыться на территории Киргизии", – информирует ведомство.

Сотрудники Погранслужбы Узбекистана пояснили, что нарушители пытались провезти контрабандный груз общей стоимостью более $20 тыс.

Позже удалось установить, что погибшие контрабандисты– выходцы из Узбекистана, десять лет назад получившие гражданство Киргизии.

Пограничные представители договорились, что каждая из сторон проведет собственное расследование по инциденту.