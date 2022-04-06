Осадки и небольшой плюс обещают в среду в Москве

6 апр. 6:38

По прогнозам синоптиков, в среду в Москве и Подмосковье будет облачно, временами небольшие осадки, воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины атлантического циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет плюс 3-5 градусов, по области до 5 градусов тепла", - сообщается на портале "Метеоновости".

Ветер днем юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что дожди в конце этой недели приведут к тому, что вскоре в столичном регионе сойдет снег.