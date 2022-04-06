В Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли новой волны, связанной с коронавирусом ХЕ

6 апр. 6:54

Новый вариант коронавируса ХЕ, обнаруженный в Великобритании, вряд ли приведет к новым подъемам заболеваемости, считает глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса XE.

Эксперт пояснил, что в настоящее время в рамках мониторинга за генетической изменчивостью ковида выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XF и XE. Первые два Из них представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, линия XE это соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, с доминированием генома "стелс-омикрона".

"Едва ли у XE будут сверхуникальные свойства, которые могут привести к новым подъемам заболеваемости, по крайней мере мы этого не видим", - заявил Хафизов.

Британские ученые, добавил он, обнаружили, что новая мутация XE может быть примерно на 10% более заразна, чем изначальный вариант омикрона BA.2 - самого заразного штамма за всю историю пандемии.

Новый штамм пока не слишком распространен, поэтому цифры все же достаточно приблизительные, отметил специалист.