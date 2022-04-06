Новая Зеландия вводит 35% пошлины на российские товары

6 апр. 6:25

Правительство Новой Зеландии приняло решение о применении 35% пошлин на весь импорт из России, также вводится запрет на экспорт части промышленной продукции.

"Новая Зеландия будет применять пошлины по всем направлениям ко всему российскому импорту, а также запретит экспорт промышленной продукции, такой как оборудование для ИКТ (информационно-коммуникационные технологии - ИФ) и двигатели", - заявил министр торговли страны Дэмиен О'Коннор.

Решение вступит в силу с 25 апреля, к тому времени будут подготовлены нормативные акты для приведения в действие данных мер.

Напомним, первый пакет санкций Новой Зеландии в отношении России начал действовать в марте.