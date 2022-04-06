Звезда грузинского футбола продолжит карьеру в Италии

6 апр. 5:25

Полузащитник сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист Николо Скира.

По его словам, в услугах 21-летнего хавбека заинтересован "Наполи". Сделка по трансферу находится в финальной стадии.

Отмечается, что неаполитанцы и Кварацхелия согласовали условия личного контракта до 2027 года. Полузащитник будет зарабатывать в итальянском клубе 1,1 млн евро в год.

В конце марта Хвича Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и присоединился к "Динамо" Батуми. В текущем сезоне полузащитник провел за казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, на фоне ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.