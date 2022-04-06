Блинкен: сейчас не время для эскалации на Южном Кавказе

6 апр. 3:53

Во вторник, 5 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В беседе с главой армянского правительства Блинкен подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе. Стороны также поговорили о ситуации вокруг Украины и запланированных на 6 апреля переговорах Пашиняна и Алиева с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Общаясь с главой азербайджанского государства, Блинкен "призвал к сдержанности, деэскалации и возобновлению дипломатии". Он также поддержал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном", включая намеченную на среду встречу азербайджанского и армянского лидеров с Мишелем.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства сообщил о готовности США помочь путем взаимодействия на двусторонней основе, а также с партнерами-единомышленниками", в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Он пояснил, что Вашингтон может содействовать "установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира".

Напомним, 6 апреля в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля.