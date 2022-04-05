На встречу глав МИД стран НАТО пригласили грузинского министра

5 апр. 23:55

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили получил приглашение на встречу глав МИД стран-членов и партнеров НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном грузинским МИД.

Мероприятие пройдет в Брюсселе 6-7 апреля в. В нем также примут участие главы внешнеполитических ведомств стран-партнеров НАТО: Австралии, Новой Зеландии, Украины, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

На полях саммита министр иностранных дел встретится со своими коллегами, а также проведет переговоры с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем.

Напомним, 4 апреля министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани покинул свой пост, его место занял руководитель администрации кабмина Илья Дарчиашвили. Залкалиани продолжит работу в должности посла в США.