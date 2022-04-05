В США озвучили цель последних санкций против России

5 апр. 23:46

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе сегодняшнего брифинга для журналистов назвала цель последних санкций против России.

Она подчеркнула, что США пытаются добиться такой ситуации, при которой РФ пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов.

Псаки акцентировала внимание на том, что Россия не обладает неограниченными ресурсами, особенно сейчас, после того, как против нее были введены калечащие санкции. "И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт", - cказала представитель Белого дома.