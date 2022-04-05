В России на смену бумажным платежкам за ЖКХ придут электронные

5 апр. 22:57

В России со временем бумажные платежки за ЖКХ заменят на электронные документы и уведомления. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Он подчеркнул, что решение постепенно отказаться от траты бумаги на квитанции было принято 5 апреля на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По словам главы Минцифры, благодаря рассылке уведомлений через "Госуслуги" россияне сегодня оплачивают больше пошлин и штрафов.

Шадаев также отметил, что инициатива по отказу от обязательного направления счетов за ЖКХ на бумажном носителе обсуждается совместно с Минстроем.