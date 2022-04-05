Осенью в КЧР заработает крупнейший завод по переработке мяса 

5 апр. 23:25

Власти Карачаево-Черкесии осенью завершат реконструкцию перерабатывающего завода "Кавказ-мясо", проводящуюся в рамках инвестпроекта агропромышленного холдинга "Дамате", завершится осенью текущего года, - написал в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"Уже этой осенью в Черкесске будет запущено новое производство качественной экологически чистой баранины. А это значит: новые рабочие места, поддержка фермерских хозяйств, увеличение объемов производства сельхозпродукции, что позволит нам конкурировать с другими регионами страны за звание лидера по производству баранины в РФ, и как следствие - повышение продовольственной безопасности страны", - написал Темрезов, передает ТАСС.

Несмотря на санкционную политику в адрес России, проект ГК "Дамате" по модернизации мясоперерабатывающего завода реализуется в срок и с соблюдением всех технологических требований: на заводе уже начался монтаж оборудования, - добавил Темрезов.

Работы по реконструкции завода "Кавказ-мясо" в Черкесске начались в сентябре 2020 года, после модернизации мощность переработки составит 42 т продукции в сутки или 12,6 тыс т в год. На заводе будут производить натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарш и консервированную продукцию, которая будет сертифицирована по стандартам "Халяль" и "Кошер".