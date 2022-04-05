В Турции опровергли покупку Абрамовичем местного клуба

5 апр. 21:50

Руководство турецкого футбольного клуба "Гезтепе" опровергло информацию о приобретении клуба российским миллиардером Романом Абрамовичем, сообщает D-Smart Spor.

"Клуб не был продан Абрамовичу", - сказал заместитель председателя правления "Гезтепе" Талат Папатья.

После 31 тура "Гезтепе" с 27 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Напомним, 26 февраля российский бизнесмен и владелец "Челси" Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта британское правительство ввело санкции в отношении Абрамовича. Были заблокированы активы миллиардера, в том числе и "Челси". На продажу клуба бизнесмену дали 81 день.