Узбекистан прекращает поставки автомобилей в Россию

Государственный узбекский производитель автомобилей, по сообщениям, прекратил экспорт в Россию, которая была крупнейшим торговым партнером страны, отмечает Eurasianet.

Компания UzAuto Motors выпускает автомобили Chevrolet концерна GM, в которых используются полупроводники и микросхемы, производящиеся в Южной Корее, присоединившейся к западным санкциям против России. Если бы UzAuto продолжила поставлять транспортные средства в Россию, завод, расположенный недалеко от города Андижан, мог бы остаться без необходимых для сборки компонентов, с поставками которых и без того наблюдаются проблемы в течение последних нескольких лет.

Центральноазиатские экономики по-прежнему тесно связаны с Россией. Пресс-секретарь UzAuto не подтвердил и не опроверг информацию о том, что поставки были прекращены.

Детройтская GM внесла некоторую ясность. ”Компания GM осведомлена, что UzAuto прекратила экспорт автомобилей Chevrolet 9 марта 2022 года”, - заявил пресс-секретарь компании Eurasianet. Затем и сама компания UzAuto подтвердила, что больше не использует российские порты для отгрузки автомобилей и запчастей к ним, тем не менее отказавшись комментировать продажу транспортных средств России.

UzAuto пережила неоднократную смену руководства за последние годы. Завод был открыт в 1992 году как совместное предприятие с южнокорейской Daewoo Motors. После того как General Motors приобрела Daewoo, завод получил название GM Uzbekistan, а Ташкент стал главным акционером с 75% акций. В 2018 году государство выкупило оставшиеся акции и назвало компанию UzAuto Motors. Недавно правительство сообщило, что возможна приватизация до 30% компании.

Завод страдает от дефицита. Из-за глобальных торговых проблем на фоне коронавируса и нарушения цепочек поставок, UzAuto был вынужден сократить экспорт и отказаться от надежд на увеличение продаж в России. В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев установил крайний срок (1 мая) к которому компания должна предоставить автомобили всем тем, кто их уже оплатил. Многие из них будут поставлены без стерео-системы, поскольку южнокорейский производитель полупроводников сам столкнулся с перебоями в получении компонентов.

Производство на UzAuto, крупнейшем в Центральной Азии автомобильном заводе и единственном в Узбекистане в прошлом году упало на 15,5% до 236667 автомобилей в основном таких бюджетных моделей, как Chevrolet Cobalt, Damas, Lacetti-Gentra и Nexia.

По данным правительства, 28952 автомобиля на сумму $281,8 млн было экспортировано в 10 стран. Только небольшая часть из них была отправлена в Россию в 2021 году. По последним сведениям, из 25171 автомобиля, экспортированного в январе-сентябре 2021 года 96% были отправлены в соседний Казахстан. Украина оказалась на втором месте с 448 транспортными средствами, а Россия - на третьем, получив 320 автомобилей. В 2019 году 12% экспорта предназначались для России. Реэкспорт из Казахстана в Россию тоже возможен, поскольку обе страны - члены блока свободной торговли, Евразийского экономического союза.