Все перекрестки в Ташкенте оборудуют системой фото и видеофиксации нарушений ПДД 

5 апр. 22:19

До конца 2023 года на всех перекрестках Ташкента будет введена система фото и видеофиксации нарушений ПДД, следует из постановления президента республики "О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах".

Система цифрового управления на всех перекрестках Ташкента и на основных крупных перекрестках Нукуса и областных центров с интенсивным движением будет внедрена до конца года. К концу следующего года система должна быть внедрена на всех перекрестках Нукуса и областных центров.

Также в этом году будет реализована программа, предусматривающая установку на пешеходных переходах в густонаселенных районах светофоров, управляемых пешеходами.