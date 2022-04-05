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Все перекрестки в Ташкенте оборудуют системой фото и видеофиксации нарушений ПДД 

Все перекрестки в Ташкенте оборудуют системой фото и видеофиксации нарушений ПДД 

До конца 2023 года на всех перекрестках Ташкента будет введена система фото и видеофиксации нарушений ПДД, следует из постановления президента республики "О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах". 
Система цифрового управления на всех перекрестках Ташкента и на основных крупных перекрестках Нукуса и областных центров с интенсивным движением будет внедрена до конца года. К концу следующего года система должна быть внедрена на всех перекрестках Нукуса и областных центров. 
Также в этом году будет реализована программа, предусматривающая установку на пешеходных переходах в густонаселенных районах светофоров, управляемых пешеходами.

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