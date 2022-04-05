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Путин одобрил продление квот на экспорт удобрений

Путин одобрил продление квот на экспорт удобрений

Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - сообщила она.

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