Путин одобрил продление квот на экспорт удобрений

5 апр. 22:06

Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - сообщила она.