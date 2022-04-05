США обучают ВС Украины за пределами страны

5 апр. 21:57

США обучают украинских военных, как использовать поставляемые в страну вооружения и военную технику. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего выступления на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Часть этой техники требует подготовки. <...> Чтобы использовать часть [поступаемых] вооружений, вам, конечно же, нужно пройти подготовку, и мы проводим ее [для них]", - цитирует министра ТАСС.

В свою очередь, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли отметил, что обучение проводится не на Украине, а в США.