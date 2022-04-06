Неразбериха на Кумторе завершается: канадская компания покидает Киргизию

Киргизия и "Центерра" достигли соглашения о разделе после неразберихи на золотом руднике Кумтор. Если соглашение будет реализовано, канадская горнодобывающая компания уйдет из Киргизии, а рудник перейдет под управление Бишкека.

The Diplomat отмечает, что 4 апреля канадская горнодобывающая компания ”Центерра Голд” объявила о достижении соглашения с правительством Киргизии и государственной горнодобывающей компанией ОАО ”Кыргызалтын”. По условиям сделки, канадская компания должна покинуть центральноазиатскую страну. Сообщения о том, что киргизское правительство одобрило соглашение, появились в конце марта, но на тот момент мало что было известно. Соглашение о разделе включает передачу рудника Кумтор и инвестиций ”Центерры” Киргизии, прекращение сотрудничества страны с компанией, а также разрешение споров между ”Центеррой” и киргизскими властями.

В мае 2021 года киргизские власти решили взять под свой контроль золотой рудник Кумтор - один из самых прибыльных активов страны. Конфискация, спровоцировавшая призывы к национализации, привела к целой череде конфликтов, которые в итоге вынудили ”Центерру” искать возможность прекращения сотрудничества.

В настоящее время ”Кыргызалтын” - крупнейший акционер ”Центерры ” с долей в 26,1%. В рамках объявленного соглашения ”Кыргызалтын” продаст 77,4 млн акций ”Центерре” за аннулирование сотрудничества за 972 млн канадских долларов ($778,68 млн).

Киргизия, в свою очередь, получит от канадской компании 100% собственных дочерних компаний - Kumtor Gold Company и Kumtor Operating Company - и контроль над рудником. Решение предусматривает выплату в размере $36 млн, из которых $25 млн пойдет на оплату налогов в Канаде. Оставшиеся $11 млн будет выплачено ”Кыргызалтыну”.

В рамках соглашения ”Центерра” закроет внутригрупповой баланс между ”Центеррой” и Kumtor Gold Company за счет платежа в $50 млн. Два члена совета директоров ”Центерры” от Киргизии уйдут из компании.

Соглашение обуславливает прекращение всех судебных разбирательств, связанных с рудником Кумтор ”без признания ответственности”, включая все ”экологические, налоговые и иные претензии, штрафы, пени и уголовные дела в Республике Кыргызстан”, а также все международные арбитражные разбирательства. ”Центерра” примет постановление об отмене февральского решения Верховного суда Онтарио в отношении Тенгиза Болтурука, бывшего члена совета директоров ”Центерры”, который вскоре после перехода Кумтора под контроль киргизского правительства в мае 2021 года возглавил производство. ”Центерра” обязуется отозвать свое ходатайство о банкротстве в соответствии с Главой 11 Кодекса о банкротстве США.

Соглашение предусматривает не только завершение всех юридических разбирательств, но и одобрение всех акционеров ”Центерры” (кроме ”Кыргызалтына”). Согласно пресс-релизу компании, заседание акционеров по этому вопросу должно пройти до конца июня. Все акционеры будут детально ознакомлены с соглашением, соответствующими сделками, экономическим обоснованием компании и рисками.

Что самое важное, в пресс-релизе компании отмечается ”отсутствие каких-либо гарантий” в отношении того, что ”Кыргызалтын” и киргизское правительство выполнят обязательства, указанные в соглашении. Также нет никакой уверенности в том, что акционеры ”Центерры” и суд Онтарио одобрят соглашение. Если все условия будут выполнены, ”Центерра Голд” покинет Киргизию после двух десятков лет непростого сотрудничества.