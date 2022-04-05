Во время паводка в Актюбинской области спасли 30 лошадей

5 апр. 21:46

В Актюбинской области Казахстана спасли лошадей, застрявших во время паводка. Об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным случаям региона.

Отмечается, что 4 апреля в 16:48 по местному времени поступило сообщение, что на островке поймы вблизи реки Илек паслись лошади, которые не смогли выбраться самостоятельно из воды.

К месту прибыли три спасателя и одна моторная лодка. Ими было установлено, что в 400 м от берега реки в воде остались 30 лошадей.

"В начале аварийно-спасательных работ животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь. Однако спасатели с помощью спасательных веревок вывели животных на безопасное место. Использовать сено в качестве приманки не понадобилось", - сказано в сообщении.