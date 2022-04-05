Лес горел в Павлодарской области

5 апр. 21:18

Лесной пожар вспыхнул в Бескарайском лесном природном резервате, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, уточнив, что площадь возгорания составила два квартала лесничества.

"Площадь горения ориентировочно составила 330 гектаров (лесная непокрытая) - старая гарь и лесные культуры 2018-2020 годов", - говорится в сообщении. В департаменте отметили также, что причина и ущерб от пожара устанавливаются.

В настоящее время возгорание локализовано, на месте работают 35 пожарных и девять единиц техники, передает Sputnik Казахстан.