Суд в Тбилиси отклонил все ходатайства адвокатов Саакашвили

5 апр. 20:45

Судья Тбилисского городского суда Бадри Коламазашвили отклонил все ходатайства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе процесса о растрате им госсредств на личные нужды.

Очередной процесс по делу Саакашвили о растрате более 8,8 млн лари (около $3 млн) госсредств на личные нужды прошел 5 апреля в Тбилисском городском суде. Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.

Всего у стороны защиты было два ходатайства. Адвокаты требовали приложить к материалам дела заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе в подтверждение тому, что обвинения являются политически мотивированными.

Защита также требовала, чтобы судья издал распоряжение, которым поручил бы Специальной пенитенциарной службе Минюста обеспечить надлежащее лечение экс-президента. Оба ходатайства были отклонены судьей, передает "Spuntik Грузия".

Напомним, ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что "нет никакой целесообразности нахождения Саакашвили на свободе". По его словам, Саакашвили вне тюрьмы обязательно станет дополнительной проблемой как для Грузии, так и для Украины.

В настоящее время Михаил Саакашвили отбывает наказание в Грузии по двум уголовным делам. Он был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму 12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.