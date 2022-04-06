Школьников КЧР примут на отдых больше сотни детских лагерей

6 апр. 1:25

Нынешним летом в рамках оздоровительной кампании в детских лагерях отдыха в Карачаево-Черкесии (КЧР) отдохнут около 12 тыс школьников, - сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"В этом году в республике откроются 103 пришкольных и шесть загородных лагерей. Летним оздоровительным отдыхом планируется охватить порядка 12 тыс детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - написал Темрезов по итогам совещания с членами кабмина КЧР, передает "Интерфакс".

Предстоящим летом очень важно хорошо организовать отдых детей, обеспечить им качественное питание и безопасность, - добавил Темрезов.