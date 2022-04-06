Большинство россиян проведут майские праздники дома или на даче

6 апр. 0:05

Исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" показало, что большинство россиян не собираются в поездки на майские праздники в этом году, пишет РИА Новости.

"Большинство опрошенных - 41%, будут проводить время на даче или в деревне. Еще 21% планируют отдыхать дома на диване. Отметим, что это традиционно одни из самых популярных вариантов, судя по ежегодным опросам", - сообщили аналитики.

В опросе приняли участие 1,8 тыс россиян, из них 6% сообщили, что планируют отдыхать у морского побережья в России, еще 6% опрошенных отправятся в экскурсионный тур внутри страны, также 6% хотят на майские отправиться за границу.

"Не повезло с майскими праздниками 18% респондентов: они планируют в эти дни работать", - следует из опроса.