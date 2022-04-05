Германия хочет защититься от России израильской ”Стрелой”

Впервые ”Стрела-3” (Arrow 3 или "Хец-3"), израильский передовой ракетный комплекс, будет продан другой стране. The Jerusalem Post выяснил, что Израиль и США одобрили запрос Германии на приобретение противоракетной системы ”Стрела-3”. Немецкие законодатели давно настаивали на том, чтобы Берлин приобрел израильскую систему ”Железный купол” для отражения угроз с воздуха. В понедельник командующий немецкими военно-воздушными силами Инго Герхартц сообщил The Jerusalem Post, что ”Стрела-3” - наиболее подходящая систем для предотвращения угроз, с которыми может столкнуться европейская страна.

””Железный купол” используется для перехвата ракет ближнего действия. У нас достаточно развитая промышленность для того, чтобы самим создать подобную систему, - сказал Герхартц. - Для перехватчиков более высокого уровня, у нас есть система ”Пэтриот”, которую мы собираемся модернизировать. Что касается ракет, радиус действия которых 15 тыс. км, это уже экзосфера, и у нас ничего для защиты от них нет. Поэтому мы обратили внимание на комплекс ”Стрела-3””.

Приобретение системы, на которой настаивает канцлер Олаф Шольц, ”невозможно без одобрения Израиля и США, которые приняли положительное решение”, добавил Герхартц. ”Мы получили от них добро на дальнейшее сотрудничество. Тем не менее нам еще предстоит обсудить всевозможные детали”, - заявил командующий ВВС.

Если Германия купит систему, впервые ”Стрела-3”, то наиболее передовой израильский противоракетный комплекс, способный перехватывать баллистические ракеты на высоте более 100 км с заявленным диапазоном действия до 2400 км, будет продан другой стране.

В Берлине опасаются, что Россия разместила ракеты ”Искандер” таким образом, что они могут достичь многих европейских городов. Ракеты над Украиной пролетают слишком высоко, поэтому е могут быть уничтожены традиционными средствами противовоздушной обороны. "Мы должны сотрудничать, чтобы предотвратить подобное развитие событий”, - сказал Шольц в интервью немецкому телеканалу на прошлой неделе.

После начала российской операции на Украине Германия увеличила свой оборонный бюджет на 2% от ВВП. Правительство также заявило, что выделит средства в размере €400 млрд для срочной модернизации вооруженных сил.

По данным немецкой газеты Bild am Sonntag, приобретение системы, которая на данный момент еще разрабатывается, будет стоить как минимум €2 млрд. Комплекс будет готов к 2025 году, радиолокационную систему Green Pine планируется установить в трех местах в Германии. Данные с радара будут поступать в Объединенный центр воздушных операций НАТО в Удеме. В случае возникновения ракетной угрозы, будет запущена ракета-перехватчик для ее уничтожения.

Программа ”Стрела-3” - совместная программа Израиля и США, осуществляемая под управлением американского Агентства по противоракетной обороне и израильской Организации по противоракетной обороне в Управлении оборонных исследований и разработок Минобороны. Основным подрядчиком по интеграции и разработке боевой системы ”Стрела” выступает MALAM - подразделение израильского авиационного концерна IAI. MALAM работает над созданием радара, а подразделение Elbit Systems Elisra - над огневыми функциями. Подразделение TAMAM совместно с IMI и Rafael Advanced Defense Systems также разрабатывают перехватчик. Американская компания Boeing тоже участвует в процессе создания комплекса.

”Стрела-3” - высокоманевренная система, предназначенная для обеспечения максимальной противовоздушной обороны за счет перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы Земли. Система считается одной из лучших в мире за счет использования передовых технологических возможностей. ”Стрела-3” - единственный перехватчик, который не несет боеголовку, а перехват достигается за счет прямого удара по ракете. Считается, что функции перехвата у последнего поколения системы ”Стрела-3” лучше, поскольку уничтожение вражеской ракеты происходит на большей высоте и дальше от поверхности земли.

”Стрела-3” - внешний уровень защиты израильской многослойной системы ПРО, куда входят комплексы ”Стрела-2”, ”Праща Давида” и ”Железный купол”. Вместе эти системы обеспечивают защитный зонт, способный противостоять угрозам, исходящим от ракет малой и средней дальности, которыми обладают террористические группы в Секторе Газа и ”Хезболла”, а также от иранских баллистических ракет большой дальности.