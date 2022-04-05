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Латвия рассчитывает заменить российский газ поставками СПГ из США

Латвия рассчитывает заменить российский газ поставками СПГ из США

Латвия заявила о намерении в кратчайшие сроки отказаться от закупок российского природного газа. Об этом сообщил министр экономики Янис Витенбергс. Уточняется, что латвийская сторона рассчитывает заменить его импорт поставками американского сжиженного природного газа (СПГ).

"Латвия приняла четкое решение об отказе от импорта российского газа, поэтому рассматривает поставки сжиженного природного газа из США как весьма перспективную альтернативу", - сказал министр на форуме по трансатлантической энергетической безопасности.

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