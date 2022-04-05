Китай призвал США, ЕС и НАТО к диалогу с Россией по вопросам безопасности

5 апр. 19:59

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США, НАТО и Евросоюзу необходимо вступить во всеобъемлющий диалог с Россией по проблемам безопасности.

По его словам, это необходимо, чтобы выработать сбалансированный механизм региональной безопасности.

"Мы призываем США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией, чтобы рассмотреть их разногласия, которые накапливались годами, найти решение проблем и содействовать построению сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма региональной безопасности", - цитирует китайского постпреда РИА Новости.