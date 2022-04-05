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Зеленский предложил Совету Безопасности ООН исключить Россию или самораспуститься

Зеленский предложил Совету Безопасности ООН исключить Россию или самораспуститься

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления перед Советом Безопасности ООН призвал Совбез исключить Россию из своего состава или самораспуститься.
 
"Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН нацеленные на восстановление мира на Украине", - сказал украинский лидер.
 
По его словам, Совбезу необходимо исключить Россию, чтобы она не могла блокировать ряд решений, касающихся ее действий на Украине.
 
В качестве альтернативы Зеленский предложил Совбезу самораспуститься. "Если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься", - цитирует РИА Новости президента Украины.

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