Зеленский предложил Совету Безопасности ООН исключить Россию или самораспуститься

5 апр. 19:43

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления перед Советом Безопасности ООН призвал Совбез исключить Россию из своего состава или самораспуститься.



"Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН нацеленные на восстановление мира на Украине", - сказал украинский лидер.



По его словам, Совбезу необходимо исключить Россию, чтобы она не могла блокировать ряд решений, касающихся ее действий на Украине.



В качестве альтернативы Зеленский предложил Совбезу самораспуститься. "Если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься", - цитирует РИА Новости президента Украины.