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Сотрудники постпредства России при ЕС объявлены персонами нон грата

Сотрудники постпредства России при ЕС объявлены персонами нон грата

Европейский союз объявил 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу. Об этом говорится в опубликованном 5 апреля заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Эти действия были нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. В соответствии со статьей 16 Протокола 7 к Договору привилегии и иммунитеты соответствующих российских граждан будут аннулированы, и они должны будут покинуть территорию Бельгии", - сказано в сообщении.

Во внешнеполитической службе ЕС пояснили, что приняли такое решение на фоне сообщений о событиях в Буче.

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