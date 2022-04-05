Сотрудники постпредства России при ЕС объявлены персонами нон грата

5 апр. 19:53

Европейский союз объявил 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу. Об этом говорится в опубликованном 5 апреля заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Эти действия были нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. В соответствии со статьей 16 Протокола 7 к Договору привилегии и иммунитеты соответствующих российских граждан будут аннулированы, и они должны будут покинуть территорию Бельгии", - сказано в сообщении.

Во внешнеполитической службе ЕС пояснили, что приняли такое решение на фоне сообщений о событиях в Буче.