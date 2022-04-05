Токаев и эмир Катара провели переговоры

5 апр. 19:25

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Предметом переговоров стало состояние развития казахско-катарского сотрудничества. Главы государств отметили благоприятные перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимное стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в банковской и финансовой сферах, передает Sputnik Казахстан.