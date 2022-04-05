Путин поручил скорректировать стратегию АПК

5 апр. 18:58

России необходимо скорректировать стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с учетом новых условий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития отрасли.

Он подчеркнул, что такую работу необходимо провести до 1 июля 2022 года. "Очевидно, что сегодня предприятия в этих секторах столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер, и в этой связи предлагаю скорректировать действующую стратегию, уточнить ее целевые индикаторы и сроки", - сказал глава государства.

Путин указал на то, что ключевой задачей новой стратегии должно стать развитие сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Он уточнил, что в документе необходимо предусмотреть исчерпывающий набор мер поддержки и необходимый объем бюджетных средств, в том числе на мелиорацию и вовлечение земель в сельхозоборот, на формирование новых направлений экспорта готовой продукции.

"Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. И в этой связи поддерживаю предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд рублей", - отметил российский лидер, добавив, что данные средства в первую очередь должны быть направлены на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли.