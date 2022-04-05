ЕАЭС обнулит пошлины на продовольствие

5 апр. 18:52

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принял решение обнулить пошлины на продовольственные товары. Об этом сообщили сегодня в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В заявлении сказано, что совет ЕЭК расширил перечень продукции, которая временно ввозится в ЕАЭС по нулевой ставке таможенной пошлины, а также решил упростить процедуру импорта.

В новый список вошла широкая номенклатура товаров критического импорта. Речь идет о продуктах питания и компонентах для их производства, упаковочных материалах, химической продукции, комплектующих для производства и ремонта транспортных средств. По некоторым товарным позициям, находящимся в компетенции коллегии ЕЭК, решение будет принято в ближайшее время.

В ЕЭК также отметили, что в условиях внешних ограничений было принято решение отказаться от необходимости подтверждения целевого назначения основной части ввозимых товаров, чтобы упростить таможенно-тарифное регулирование. Упрощение затрагивает и ранее одобренные ЕЭК льготы.