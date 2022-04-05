Запад заблокировал более 60% валютных резервов России

5 апр. 18:36

Западные страны заблокировали более 60% валютных резервов России. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после встречи с главой МИД Польши Збигневом Рау в Варшаве.

Она подчеркнула, что в результате санкций, введенных против РФ за ее действия на Украине, оказались заморожены более $350 млрд. По словам главы британского внешнеполитического ведомства, это более чем 60% от всех валютных резервов России, оцениваемых в $604 млрд.

"Наши скоординированные санкции толкают российскую экономику обратно в советскую эпоху", - цитирует ее ТАСС.