Минцифры РФ  подержит печатные СМИ на 500 млн рублей

5 апр. 18:32

Пресс-служба Минцифры сообщила о том, что около сотни федеральных газет и журналов получат государственную поддержку в объеме 95 млн рублей. Уточняется, что еще 784 региональных печатных издания получат 405,5 млн рублей.

В числе получателей – издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и юношества, а также издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, федеральные и региональные газеты, говорится в опубликованном сообщении.