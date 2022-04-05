Турция и Азербайджан вошли в четверку стран с высоким потенциалом морской ветроэнергетики, GWEC

Турция и Азербайджан привлекли внимание Всемирного совета по ветроэнергетике – GWEC. Обе страны вошли в четверку стран с высоким потенциалом офшорной (морской) ветроэнергетики среди новых для отрасли рынков, пишет турецкая "Сабах".

В опубликованном в понедельник отчете организации о развитии отрасли отмечается высокий потенциал морской ветроэнергетики в Австралии, Шри-Ланке, а также Турции и Азербайджане. В документе указывается, что офшорная (морская) ветроэнергетика стала развивающимся, конкурентоспособным и эффективным источником чистой энергии.

Кстати, Турция вместе с международными финансовыми учреждениями работает над планом развития офшорной (морской) ветроэнергетики, который будет опубликован в этом году.

В отчете отмечается, что на повестке также находится тендер по реализации проектов офшорной ветроэнергетики мощностью 1,2 ГВт, который был ранее объявлен, но отложен в рамках создания Зоны возобновляемых источников энергии.

К 2030 году Турция планирует увеличить установленную мощность ветровой энергии страны на 20 ГВт. Установленная мощность ветроэлектростанций в Турции достигает 11 ГВт. Потенциал морской ветряной энергетики Турции оценивается в 70 ГВт.

Согласно отчету, финансовая поддержка и хорошо продуманные проекты в этой области необходимы всем четырем странам.

Потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана оценивается в 157 ГВт. Страна намерена увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны до 30%.

В Австралии потенциал оффшорной ветряной энергетики составляет около 5 ТВт, но несмотря на то, что работы по строительству инфраструктуры продолжаются, из отсутствия регулирования и финансирования следует, что работа в этой области замедлилась.

Потенциал морской ветроэнергетики Шри-Ланки оценивается в 92 ГВт, план развития оффшорной ветроэнергетики республики в настоящее время разрабатывается. Однако, несмотря на это, в стране пока нет объектов офшорной ветроэнергетики.

Заместитель главы Совета директоров Ассоциации морской ветроэнергетики (DÜRED) Вели Билгихан Яшакан сообщил, что уже достигнут прогресс в исследованиях, проведенных в некоторых портах на побережье Мраморного и Эгейского морей для реализации проектов офшорных ветряных электростанций в Турции. Заявив, что самый большой потенциал морской энергетики в Турции имеет Эгейское море, где скорость ветра достигает 9 метров в секунду, Яшакан сказал: "По сравнению с ветряными электростанциями, построенными на суше, стоимость морских ветряных электростанций намного выше, но это уравновешивается высокой выработкой энергии".