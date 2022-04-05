В КЧР была повышена надежность энергоснабжения курорта Архыз и обсерватории

5 апр. 18:05

Результатом работ, проведенных специалистами "Россети Северный Кавказ", стало повышение надежности энергоснабжения специальной астрофизической обсерватории РАН и курорта Архыз.

Уточняется, что энергетики перенесли опоры линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ Зеленчукская - Буково в Карачаево-Черкесии. "По этой ЛЭП осуществляется электроснабжение крупнейшей в России Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН), горнолыжного курорта Архыз, а также более тысячи жителей Архызского ущелья и порядка 200 туристических объектов", - сообщили журналистам в пресс-службе компании.